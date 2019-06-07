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Все товары категории Лазерные станки

Установка оптоволоконной лазерной резки металла OR-E1530/1500 IPG

Установка оптоволоконной лазерной резки металла OR-E1530/1500 IPG

Производитель OREE LASER (Китай)

Размер рабочей области: 1500х3000 мм. Мощность лазера 1500 Вт

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла со сменным столом OR-E1530/3000 IPG

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла со сменным столом OR-E1530/3000 IPG

Производитель OREE LASER (Китай)

Размер рабочей области: 1500х3000 мм. Мощность лазера 3000 Вт.

Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LaserStream WL 1325

Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LaserStream WL 1325

Производитель WoodTec (Китай)

Размеры рабочего стола: 1300 х 2500 мм Максимальная толщина резки: до 15 мм Масса: 1100 кг

Лазерно-гравировальная машина с ЧПУ LM 9060 PRO

Лазерно-гравировальная машина с ЧПУ LM 9060 PRO

Размеры рабочего стола: 900 х 600 мм. Скорость 0-1200 м/сек. Вес 340 кг

В наличии
Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LM 1390 PRO

Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LM 1390 PRO

Размеры рабочего стола: 1300 х 900 мм. Скорость 0-1200 м/сек. Вес 380 кг

В наличии
Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LaserStream WL 1060

Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LaserStream WL 1060

Производитель WoodTec (Китай)

Размеры рабочего стола: 1000 х 600 мм Максимальная толщина резки: до 6 мм Масса: 305 кг

В наличии
Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LM 1610 PRO

Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LM 1610 PRO

Размеры рабочего стола: 1600 х 1000 мм. Скорость 0-1200 м/сек. Вес 450 кг

В наличии
Лазерный станок для резки металлов и неметаллов с ЧПУ LM HYBRID 1325/300 Вт

Лазерный станок для резки металлов и неметаллов с ЧПУ LM HYBRID 1325/300 Вт

Размеры рабочего стола: 1300 х 2500 мм. Вес 900 кг. 300Вт

Лазерный станок для резки фанеры, пластика и других материалов LM 1325 PRO OPEN

Лазерный станок для резки фанеры, пластика и других материалов LM 1325 PRO OPEN

Размеры рабочего стола: 1300 х 2500 мм. Вес 800 кг

В наличии
Лазерный станок для резки фанеры, пластика и других материалов LM 1616 PRO OPEN 180W

Лазерный станок для резки фанеры, пластика и других материалов LM 1616 PRO OPEN 180W

Размеры рабочего стола: 1600 х 1600 мм. Вес 700 кг

В наличии
Лазерно-гравировальный станок по дереву с ЧПУ LM 1625 PRO OPEN

Лазерно-гравировальный станок по дереву с ЧПУ LM 1625 PRO OPEN

Размеры рабочего стола: 1600 х 2500 мм. Вес 800 кг

В наличии
Лазерный гравировальный станок с ЧПУ LM 2030 PRO OPEN

Лазерный гравировальный станок с ЧПУ LM 2030 PRO OPEN

Размеры рабочего стола: 2000 х 3000 мм. Вес 1300 кг

Станок лазерной резки и гравировки металлов и неметаллов с ЧПУ LM HYBRID 1530/220 Вт

Станок лазерной резки и гравировки металлов и неметаллов с ЧПУ LM HYBRID 1530/220 Вт

Размеры рабочего стола: 1500 х 3000 мм. Вес 900 кг. 220Вт

Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ с конвейерным столом для резки ткани LM 1610 F

Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ с конвейерным столом для резки ткани LM 1610 F

Размеры рабочего стола: 1600 х 1000 мм. Конвейерный стол.

Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ с двумя головами LM 1610 PRO Double heads

Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ с двумя головами LM 1610 PRO Double heads

Размеры рабочего стола: 1600 х 1000 мм. Скорость 0-1200 м/сек. 2 лазерные головы. Вес 450 кг

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Часто задаваемые вопросы о лазерных станках

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Применение лазерной технологии

Способность лазерного луча концентрировать мощную энергию с локализацией в заданной точке дает возможность выполнять предельно точную обработку металла и неметаллических материалов. Широкий ассортимент продукции отечественного и зарубежного машиностроения позволяет купить станок для лазерной гравировки, маркировки и раскроя, работающий с высокой разрешающей способностью. Технологически совершенное оборудование нового поколения позволяет получать изображения с исключительным качеством детализации и долговечной стойкостью к любым внешним воздействиям.

Современные модели лазерных станков для гравировки и резки предназначены для создания изделий со сложным рисунком и рельефом поверхности. Технология обеспечивает чистое и точное нанесение плоских или объемных изображений, недоступное для оборудования, использующего механическую методику обработки. Низкая себестоимость готовой продукции служит основой для повышения рентабельности предприятия и позволяет в короткий срок окупить затраты на приобретение установки.

Сфера применения лазерного станка для гравировки металла распространяется на:

  1. Рекламный бизнес. Изготовление вывесок, табличек, сигнализирующих и предупреждающих знаков. Нанесение логотипов на имиджевую продукцию.
  2. Ювелирное и сувенирное производство. Обработка драгоценных металлов. Создание памятных знаков, медалей, ритуальных изделий, подарков и упаковки.
  3. Швейная и кожевенная промышленность. Раскрой и моделирование материала.
  4. Маркировка промышленных товаров. Нанесение штрих-кода, серийных номеров, формирование шкалы измерений.

В зависимости от направления предстоящих работ существует возможность купить лазер для гравировки с универсальными возможностями, или предназначенный для обработки материала с определенными физико-химическими характеристиками. Оборудование практически не имеет ограничений в выборе сырья для заготовок, отличается крайне низким процентом отходов и умеренным энергопотреблением.

Принцип действия и достоинства

Обработка поверхности на оборудовании лазерной резки и гравировки выполняется с использованием сублимационной методики. Принципиальная схема установок включает внешний энергетический источник, активную среду и прибор оптического усиления. Сформированный устройством лазерный луч обладает высокой энергетической плотностью и осуществляет бесконтактное термическое воздействие на поверхность заготовки. В момент разогрева происходит моментальное испарение материала и устранение мелких остатков из рабочей зоны потоком сжатого воздуха или инертного газа.

В зависимости от цели обработки и настройки параметров станка для лазерной гравировки происходит удаление материала в намеченной точке или изменение цвета и структуры поверхности. Конечный результат воздействия определяют свойства обрабатываемой заготовки. Процесс полностью автоматизирован, не содержит промежуточных этапов и исключает наличие ошибок при выполнении технического задания. Лазерная технология гравировки:

  • не требует использования расходного материала и дополнительного оборудования;
  • позволяет с высокой скоростью производить серийные партии изделий;
  • до минимума сокращает количество отходов.

Перечисленные достоинства являются основой быстрой окупаемости лазерного станка для гравировки и резки. Рабочий ресурс оборудования рассчитан на десятилетие непрерывной работы при интенсивных нагрузках на промышленном производстве. В отличие от большинства технических средств для нанесения на поверхность рельефа или изображения, лазерные приборы обслуживаются минимальным количеством персонала.

Конструкция и разновидности оборудования

Станки для лазерной гравировки по дереву, металлу или другим видам материалов практически не имеют отличий в конструкции, но обладают разной мощностью воздействия. Специализированные установки обладают особенностями технологического исполнения, позволяющими получать максимальный эффект при рельефной или плоскостной обработке поверхностей с различными свойствами и структурой сырья.

Основные узлы лазерного агрегата размещены на станине. Для монтажа оптических и механических подсистем предусмотрены управляющие штанги. Продольное перемещение лазера по линии обработки обеспечивают электромеханические приводы. Лазерные станки современного образца осуществляют работу с программируемым движением и глубиной фокусировки луча. Установки подразделяют:

  • по виду активной среды как твердотельные, полупроводниковые и газовые;
  • по методу получения энергии классифицируют на импульсные устройства и приборы с постоянной мощностью.

Оборудование относят к категориям по назначению. Существуют специальные модели лазерного станка для гравировки стекла и пластика, которые с успехом используются для работы с другими видами заготовок, созданными на основе резины, ткани, керамики или кожи. Компактные и многофункциональные приборы применяются для нанесения рисунка на объемные элементы, применяются для создания штампов и печатей.

Устройства нового образца выпускаются с ЧПУ и позволяют работать с запрограммированным управлением или устанавливать полуавтоматический или ручной режим работы. Высокая точность формы дает возможность использовать готовые изделия в качестве шаблона при серийном изготовлении продукции. Оборудование изготавливается в компактных настольных вариантах или имеет увеличенные габариты для напольной установки при промышленном использовании. Некоторые модификации способны производить работу одновременно с несколькими заготовками.

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