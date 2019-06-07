Лазерные станки

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Способность лазерного луча концентрировать мощную энергию с локализацией в заданной точке дает возможность выполнять предельно точную обработку металла и неметаллических материалов. Широкий ассортимент продукции отечественного и зарубежного машиностроения позволяет купить станок для лазерной гравировки, маркировки и раскроя, работающий с высокой разрешающей способностью. Технологически совершенное оборудование нового поколения позволяет получать изображения с исключительным качеством детализации и долговечной стойкостью к любым внешним воздействиям.
Современные модели лазерных станков для гравировки и резки предназначены для создания изделий со сложным рисунком и рельефом поверхности. Технология обеспечивает чистое и точное нанесение плоских или объемных изображений, недоступное для оборудования, использующего механическую методику обработки. Низкая себестоимость готовой продукции служит основой для повышения рентабельности предприятия и позволяет в короткий срок окупить затраты на приобретение установки.
Сфера применения лазерного станка для гравировки металла распространяется на:
В зависимости от направления предстоящих работ существует возможность купить лазер для гравировки с универсальными возможностями, или предназначенный для обработки материала с определенными физико-химическими характеристиками. Оборудование практически не имеет ограничений в выборе сырья для заготовок, отличается крайне низким процентом отходов и умеренным энергопотреблением.
Обработка поверхности на оборудовании лазерной резки и гравировки выполняется с использованием сублимационной методики. Принципиальная схема установок включает внешний энергетический источник, активную среду и прибор оптического усиления. Сформированный устройством лазерный луч обладает высокой энергетической плотностью и осуществляет бесконтактное термическое воздействие на поверхность заготовки. В момент разогрева происходит моментальное испарение материала и устранение мелких остатков из рабочей зоны потоком сжатого воздуха или инертного газа.
В зависимости от цели обработки и настройки параметров станка для лазерной гравировки происходит удаление материала в намеченной точке или изменение цвета и структуры поверхности. Конечный результат воздействия определяют свойства обрабатываемой заготовки. Процесс полностью автоматизирован, не содержит промежуточных этапов и исключает наличие ошибок при выполнении технического задания. Лазерная технология гравировки:
Перечисленные достоинства являются основой быстрой окупаемости лазерного станка для гравировки и резки. Рабочий ресурс оборудования рассчитан на десятилетие непрерывной работы при интенсивных нагрузках на промышленном производстве. В отличие от большинства технических средств для нанесения на поверхность рельефа или изображения, лазерные приборы обслуживаются минимальным количеством персонала.
Станки для лазерной гравировки по дереву, металлу или другим видам материалов практически не имеют отличий в конструкции, но обладают разной мощностью воздействия. Специализированные установки обладают особенностями технологического исполнения, позволяющими получать максимальный эффект при рельефной или плоскостной обработке поверхностей с различными свойствами и структурой сырья.
Основные узлы лазерного агрегата размещены на станине. Для монтажа оптических и механических подсистем предусмотрены управляющие штанги. Продольное перемещение лазера по линии обработки обеспечивают электромеханические приводы. Лазерные станки современного образца осуществляют работу с программируемым движением и глубиной фокусировки луча. Установки подразделяют:
Оборудование относят к категориям по назначению. Существуют специальные модели лазерного станка для гравировки стекла и пластика, которые с успехом используются для работы с другими видами заготовок, созданными на основе резины, ткани, керамики или кожи. Компактные и многофункциональные приборы применяются для нанесения рисунка на объемные элементы, применяются для создания штампов и печатей.
Устройства нового образца выпускаются с ЧПУ и позволяют работать с запрограммированным управлением или устанавливать полуавтоматический или ручной режим работы. Высокая точность формы дает возможность использовать готовые изделия в качестве шаблона при серийном изготовлении продукции. Оборудование изготавливается в компактных настольных вариантах или имеет увеличенные габариты для напольной установки при промышленном использовании. Некоторые модификации способны производить работу одновременно с несколькими заготовками.
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