Металлообрабатывающее и деревообрабатывающее оборудование на сайте Станкофф.RU!

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Станок токарно-винторезный C6251/1000
Диаметр обточки над станиной, 510 мм. Макс. Ø вращения (съемный мостик), 735 мм. Ø обточки над поперечным суппортом, 305 мм.
Сверлильные станок DP430-16FVS/380
Максимальный диаметр сверла составляет 50 мм, ход шпинделя - 150 мм, размер рабочего стола - 356x356 мм, а мощность составляет 1,5 кВт.
Двухсторонний полуавтоматический усозарезной станок со сверлением отверстий под соединительные шканты Woodmaster WM 300D Servo
Длина заготовки, мм - 300-2500, Макс. сечение заготовки, мм - 120х50, Диаметр пилы, мм - 300х30, Мощность, кВт - 3,5
Станок для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл BELMASH GC-650
Предназначен для обработки абразивным инструментом (заточки) рабочих поверхностей ножей для строгальных, фуговальных, рейсмусовых станков, стамесок и сверл, имеющих прямую режущую кромку, при помощи вращающегося заточного диска. Сердцем станка служит однофазный асинхронный двигатель мощностью 500 Вт, с помощью которого абразивный диск диаметром 150 мм и толщиной 40 мм развивает скорость вращения 2850 об/мин.
35 990 руб 37 990 руб
Станок для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл WT-650
Предназначен для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл. Наибольшее применение находит в столярных цехах и небольшом мебельном производстве.
39 500 руб 43 354 руб
Кромкооблицовочный станок с прифуговкой TS50A
Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 3 мм. Идеально подходит для применения на предприятиях по производству корпусной мебели (офисная, кухонные наборы, шкафы-купе, мебель для гостиных и прихожих, а также эксклюзивная мебель, изготавливаемая по индивидуальным заказам).
Кромкооблицовочный станок TS 50 A
Точное перемещение башмаков осуществляется за счет полукруглой направляющей прошедшую специальную термообработку с помощью цепи. Две стальные круглые направляющие крепят поддерживающею опору, которая выдвигается на 600 мм, для заготовок больших размеров. Износостойкие башмаки в сочетании с резиновыми прижимными роликами обеспечивают точную транспортировку заготовок. Система определения интервала подачи заготовки предназначена для фиксированного расстояния между заготовками для повышения производительности и обеспечения стабильной работы каждого узла.
Станок ленточно-шлифовальный ШЛПС-6РМ
Предназначен для белого шлифования плоских поверхностей щитовых деталей из древесины, в том числе облицовочных строганным и лущеным шпоном, а также покрытых полиэфирным лаком. Это универсальный многофункциональный станок с механическим механизмом подъема рабочего стола используемый для плоского шлифования древесины, ДСП и т.п. Оснащен полностью продуманной схемой подключения к устройству вытяжки через вытяжки на колесах ленты.
Оптоволоконный лазерный маркер TS 20 FIBER
Компактное, высокопроизводительное оборудование для гравировки оснований и заготовок из металла полимеров, стекла, камня, текстиля, кожи, меха и других материалов разной плотности. Станок универсален в использовании, имеет высокую скорость маркировки (до 15000 мм в секунду), оптимальную мощность лазерного луча.
Двусторонний рейсмусовый станок МВ204С
Используется на предприятиях и цехах по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели, деревянного домостроения и других деревообрабатывающих производствах.
Дровокольный станок горизонтально-вертикальный WC-18/500V
Дровокольный станок состоит из несущей рамы, на которой крепятся механизмы привода станка: – бензиновый либо электрический двигатель, гидравлический насос с переходным узлом для передачи вращения от приводной шестерни к гидронасосу. Крутящий момент от двигателя на гидравлический насос производится при помощи зубчатой ременной передачи.
140 000 руб
Станок для заточки инструмента MRCM MR-U3
Универсальный заточной станок для заточки сверл, фрез, резцов, штихелей, пробойников и другого инструмента различной геометрии. Легкая, быстрая и качественная заточка различного инструмента из твердых сплавов и быстрорежущей стали. Разнообразное применение благодаря очень широким настроечным возможностям. Жесткая, устойчивая к вибрации конструкция и прецизионный шпиндель обеспечивают высокое качество заточки. Индексная головка с 24 фиксированными положениями.
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