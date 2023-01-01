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Металлообрабатывающее и деревообрабатывающее оборудование на сайте Станкофф.RU!

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На нашем сайте имеются металлообрабатывающие и деревообрабатывающие станки, необходимые для использования в вашем производстве. Здесь широко представлены вашему вниманию кромкооблицовочные машины, линии торцевого сращивания, оборудование для утилизации опилок, оборудование для изготовления оконных и дверных блоков, пилорамы, сушильные камеры, форматно-раскроечные станки и шлифовально-калибровальные станки, фрезы по дереву, инструмент, заточные станки и т.д. У вас есть возможность сравнить технические характеристики и цены, а также посмотреть фото представленных на сайте станков и оборудования.

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Производитель Stalex (Китай) Станок токарно-винторезный C6251/1000

Станок токарно-винторезный C6251/1000

Диаметр обточки над станиной, 510 мм. Макс. Ø вращения (съемный мостик), 735 мм. Ø обточки над поперечным суппортом, 305 мм.

В наличии
Производитель BELMASH (Беларусь) Сверлильные станок DP430-16FVS/380

Сверлильные станок DP430-16FVS/380

Максимальный диаметр сверла составляет 50 мм, ход шпинделя - 150 мм, размер рабочего стола - 356x356 мм, а мощность составляет 1,5 кВт.

В наличии
Производитель Toskar (Турция) Двухсторонний полуавтоматический усозарезной станок со сверлением отверстий под соединительные шканты Woodmaster WM 300D Servo

Двухсторонний полуавтоматический усозарезной станок со сверлением отверстий под соединительные шканты Woodmaster WM 300D Servo

Длина заготовки, мм - 300-2500, Макс. сечение заготовки, мм - 120х50, Диаметр пилы, мм - 300х30, Мощность, кВт - 3,5

В наличии
Производитель BELMASH (Беларусь) 16 Станок для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл BELMASH GC-650

Станок для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл BELMASH GC-650

Предназначен для обработки абразивным инструментом (заточки) рабочих поверхностей ножей для строгальных, фуговальных, рейсмусовых станков, стамесок и сверл, имеющих прямую режущую кромку, при помощи вращающегося заточного диска. Сердцем станка служит однофазный асинхронный двигатель мощностью 500 Вт, с помощью которого абразивный диск диаметром 150 мм и толщиной 40 мм развивает скорость вращения 2850 об/мин.

35 990 руб   37 990 руб

В наличии
71 Станок для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл WT-650

Станок для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл WT-650

Предназначен для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл. Наибольшее применение находит в столярных цехах и небольшом мебельном производстве.

39 500 руб   43 354 руб

В наличии
Кромкооблицовочный станок с прифуговкой TS50A

Кромкооблицовочный станок с прифуговкой TS50A

Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 3 мм. Идеально подходит для применения на предприятиях по производству корпусной мебели (офисная, кухонные наборы, шкафы-купе, мебель для гостиных и прихожих, а также эксклюзивная мебель, изготавливаемая по индивидуальным заказам).

В наличии
6 Кромкооблицовочный станок TS 50 A

Кромкооблицовочный станок TS 50 A

Точное перемещение башмаков осуществляется за счет полукруглой направляющей прошедшую специальную термообработку с помощью цепи. Две стальные круглые направляющие крепят поддерживающею опору, которая выдвигается на 600 мм, для заготовок больших размеров. Износостойкие башмаки в сочетании с резиновыми прижимными роликами обеспечивают точную транспортировку заготовок. Система определения интервала подачи заготовки предназначена для фиксированного расстояния между заготовками для повышения производительности и обеспечения стабильной работы каждого узла.

В наличии
3 Станок ленточно-шлифовальный ШЛПС-6РМ

Станок ленточно-шлифовальный ШЛПС-6РМ

Предназначен для белого шлифования плоских поверхностей щитовых деталей из древесины, в том числе облицовочных строганным и лущеным шпоном, а также покрытых полиэфирным лаком. Это универсальный многофункциональный станок с механическим механизмом подъема рабочего стола используемый для плоского шлифования древесины, ДСП и т.п. Оснащен полностью продуманной схемой подключения к устройству вытяжки через вытяжки на колесах ленты.

В наличии
Оптоволоконный лазерный маркер TS 20 FIBER

Оптоволоконный лазерный маркер TS 20 FIBER

Компактное, высокопроизводительное оборудование для гравировки оснований и заготовок из металла полимеров, стекла, камня, текстиля, кожи, меха и других материалов разной плотности. Станок универсален в использовании, имеет высокую скорость маркировки (до 15000 мм в секунду), оптимальную мощность лазерного луча.

В наличии
4 Двусторонний рейсмусовый станок МВ204С

Двусторонний рейсмусовый станок МВ204С

Используется на предприятиях и цехах по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели, деревянного домостроения и других деревообрабатывающих производствах.

В наличии
47 Дровокольный станок горизонтально-вертикальный WC-18/500V

Дровокольный станок горизонтально-вертикальный WC-18/500V

Дровокольный станок состоит из несущей рамы, на которой крепятся механизмы привода станка: – бензиновый либо электрический двигатель, гидравлический насос с переходным узлом для передачи вращения от приводной шестерни к гидронасосу. Крутящий момент от двигателя на гидравлический насос производится при помощи зубчатой ременной передачи.

140 000 руб  

В наличии
Производитель MeiRi China Machine (Китай) Станок для заточки инструмента MRCM MR-U3

Станок для заточки инструмента MRCM MR-U3

Универсальный заточной станок для заточки сверл, фрез, резцов, штихелей, пробойников и другого инструмента различной геометрии. Легкая, быстрая и качественная заточка различного инструмента из твердых сплавов и быстрорежущей стали. Разнообразное применение благодаря очень широким настроечным возможностям. Жесткая, устойчивая к вибрации конструкция и прецизионный шпиндель обеспечивают высокое качество заточки. Индексная головка с 24 фиксированными положениями.

В наличии
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У нас имеются современные деревообрабатывающие и металлообрабатывающие станки практически для любых видов работ. Наше деревообрабатывающее и металлообрабатывающее оборудование производят ведущие мировые бренды. Мы оказываем услуги по доставке товара на всей территории России.

Мы предлагаем вам приобрести только проверенное оборудование по гарантированно лучшему соотношению «цена — качество» и всегда готовы к взаимовыгодному сотрудничеству.

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